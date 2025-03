Roberto Bolle compie 50 anni: una carriera tra danza, arte e passione

Roberto Bolle, nato il 26 marzo 1975 a Casale Monferrato e cresciuto a Trino Vercellese, celebra oggi il suo 50º compleanno. Iniziò gli studi di danza all'età di sette anni in una scuola locale e, a dodici, fu ammesso alla scuola di ballo del Teatro alla Scala di Milano. Nel 1990, a soli 15 anni, Rudolf Nureyev lo notò e lo scelse per il ruolo di Tadzio nell'opera "Morte a Venezia", ma il teatro gli impedì di accettare l'offerta a causa della giovane età.

Nel 1996, dopo una rappresentazione di "Romeo e Giulietta", Bolle fu nominato primo ballerino del Teatro alla Scala. Ha danzato con compagnie di fama mondiale, tra cui il Royal Ballet, il Tokyo Ballet, il National Ballet of Canada, il Bolshoi Ballet e il Paris Opera Ballet. Nel 2009 è diventato il primo ballerino italiano a unirsi come principal dancer all'American Ballet Theatre di New York.

Oltre alla carriera nei teatri, Bolle ha portato la danza in luoghi storici come Pompei, le Terme di Caracalla e i Templi di Agrigento, con spettacoli sempre esauriti. Ha collaborato con celebri étoile come Carla Fracci, Darcey Bussell, Alessandra Ferri ed Eleonora Abbagnato, esibendosi in ruoli sia classici che contemporanei.

In occasione del suo 50º compleanno, Bolle ha in programma nuovi progetti artistici. Il 29 aprile, Giornata Mondiale della Danza, sarà protagonista di "Viva la danza", trasmesso in prima serata su Rai 1. Il 9 maggio debutterà con "Caravaggio" al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, con repliche il 10 e l'11 maggio. Questo balletto, con coreografie di Mauro Bigonzetti e musiche di Bruno Moretti basate su brani di Monteverdi, rappresenta un'importante tappa nella sua carriera.

Bolle è anche noto per il suo impegno come ambasciatore di buona volontà per l'UNICEF dal 1999, visitando paesi come il Sudan per sostenere progetti educativi e sanitari. Apprezzato nel mondo della moda, ha collaborato con stilisti come Giorgio Armani, Dolce & Gabbana ed Ermenegildo Zegna, mantenendo uno stile elegante e sofisticato.

La sua carriera, caratterizzata da passione, dedizione e versatilità, lo ha reso un'icona della danza a livello internazionale.

