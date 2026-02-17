Obama chiarisce sugli alieni e smonta i miti sull'Area 51

Barack Obama chiarisce le sue parole sugli alieni dopo un’intervista virale: la frase nata in tono ironico ha alimentato dubbi e teorie. L’ex presidente interviene per spiegare cosa intendeva davvero.

Durante una recente intervista, Barack Obama ha riacceso il dibattito sugli extraterrestri con una battuta che ha fatto rapidamente il giro del web. Parlando in modo informale, ha detto che gli alieni “sono reali” ma di non averne mai visto uno, frase che ha subito acceso discussioni e teorie tra appassionati e complottisti.

L’ex presidente ha poi ridimensionato il senso delle sue parole, spiegando che non esistono prove concrete di presenze aliene sulla Terra. Ha escluso anche che esistano basi segrete dove verrebbero nascosti extraterrestri, prendendo di mira una delle convinzioni più diffuse legate all’Area 51, la struttura militare statunitense al centro di leggende da oltre mezzo secolo.

Leggi anche: Obama parla degli alieni e smentisce il mito dell'area 51 Barack Obama torna sul tema degli alieni durante un podcast: esclude basi segrete e racconta cosa chiese appena diventato presidente degli Stati Uniti.

Situata nel deserto del Nevada, la base è realmente esistita ed è stata utilizzata soprattutto durante la Guerra Fredda per testare velivoli altamente riservati, tra cui gli aerei spia U-2 e Blackbird. Nonostante ciò, per molti resta il luogo simbolo di presunti contatti con forme di vita non terrestri e di operazioni top secret mai rivelate.

Non è la prima volta che Obama affronta il tema. Già nel 2021 aveva raccontato di aver chiesto informazioni sugli alieni appena entrato alla Casa Bianca. La risposta ricevuta, aveva spiegato, era stata negativa, anche se aveva confermato l’esistenza di filmati e registrazioni di oggetti volanti non identificati.

Dopo le polemiche nate online, Obama è tornato sull’argomento sui social, chiarendo il suo pensiero. Ha spiegato che, data l’enorme vastità dell’universo, è plausibile che esista vita altrove, ma ha ribadito che le distanze tra i sistemi stellari rendono improbabili visite sulla Terra. Durante il suo mandato, ha aggiunto, non sono emerse prove di contatti con civiltà aliene.

Nonostante le precisazioni, il tema continua a dividere l’opinione pubblica negli Stati Uniti, dove una parte significativa della popolazione resta convinta che il governo nasconda informazioni sugli extraterrestri.