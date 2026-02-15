Obama parla degli alieni e smentisce il mito dell'area 51
Barack Obama torna sul tema degli alieni durante un podcast: esclude basi segrete e racconta cosa chiese appena diventato presidente degli Stati Uniti.
Gli alieni esistono, ma lui non li ha mai visti. Barack Obama affronta l’argomento con tono diretto durante un’intervista al podcast “No Lie with Brian Tyler Cohen”, rispondendo a una domanda che da anni alimenta curiosità e teorie.
L’ex presidente americano chiarisce subito un punto: non esistono prove nascoste in strutture segrete nel deserto del Nevada. Secondo Obama, l’idea che nell’Area 51 vengano custoditi extraterrestri o tecnologie aliene non ha fondamento.
“Non ci sono basi sotterranee dove vengono tenuti alieni”, spiega, aggiungendo che una simile operazione richiederebbe un livello di segretezza difficile da mantenere perfino per il presidente degli Stati Uniti, a meno di un complotto enorme.
Il racconto si chiude con una nota ironica. Obama rivela che una delle prime domande fatte dopo l’ingresso alla Casa Bianca riguardava proprio gli alieni, strappando un sorriso e lasciando intendere quanto il tema continui a incuriosire anche ai massimi livelli.