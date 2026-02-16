Andrea Sempio parla dell'omicidio Poggi e del video mai visto

Andrea Sempio torna a parlare dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. In un’intervista televisiva ribadisce di non aver mai visto il video privato della coppia e ammette preoccupazione per gli sviluppi giudiziari.

Andrea Sempio, coinvolto nelle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007 a Garlasco, interviene al Tg1 e respinge ancora ogni accusa. “Non ho mai visto quel video”, dice riferendosi al filmato intimo tra Chiara e Alberto Stasi, già condannato in via definitiva per il delitto.

Sempio chiarisce che il contenuto non è mai circolato nel suo gruppo: né lui né i suoi amici, sostiene, ne sarebbero mai entrati in possesso. Un punto che ribadisce con fermezza mentre l’indagine torna a far discutere.

Il clima, però, resta teso. “Non sono tranquillo”, ammette, spiegando che una situazione del genere non lascia sereni. L’ipotesi di una richiesta di rinvio a giudizio viene considerata possibile: se dovesse arrivare, affronterà il passaggio senza sottrarsi.

Sempio precisa anche che un eventuale rinvio a giudizio non significherebbe automaticamente l’apertura di un processo. Intanto si dice convinto che la famiglia Poggi non nutra sospetti nei suoi confronti e sottolinea come le verifiche finora effettuate confermino la sua versione dei fatti.