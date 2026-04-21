Garlasco, la vicina dei Poggi racconta: Non ho mai visto Andrea Sempio né frequentazioni abituali
Una vicina dei Poggi a Garlasco racconta di non aver mai visto Andrea Sempio nei pressi della casa, nonostante trascorresse molte ore in giardino e osservasse abitualmente la zona
Una residente della zona in cui si trova la casa della famiglia Poggi a Garlasco ha raccontato la propria esperienza diretta, spiegando di non aver mai incrociato Andrea Sempio né altre persone riconducibili a sue frequentazioni nei pressi dell’abitazione.
Intervistata durante una trasmissione televisiva, la donna ha precisato di trascorrere molto tempo nel proprio giardino, una posizione che le consentiva di osservare con facilità ciò che accadeva nelle vicinanze. Nonostante questo, sostiene di non aver mai notato movimenti o presenze che potessero far pensare a visite frequenti o incontri abituali.
Secondo il suo racconto, anche la vita quotidiana della famiglia Poggi appariva piuttosto riservata. Ha ricordato che il fratello di Chiara usciva raramente, un dettaglio che, a suo dire, rifletteva uno stile di vita tranquillo e senza particolari occasioni di socialità visibile dall’esterno.
La donna ha inoltre escluso di aver mai sentito rumori insoliti o situazioni fuori dall’ordinario provenire dall’abitazione. Nessuno schiamazzo o segnale di attività anomala durante il giorno, mentre la sera le è capitato soltanto di percepire il passaggio di auto, come se qualcuno venisse a prendere o accompagnare qualcuno, senza però riuscire a identificare le persone coinvolte.
Riferendosi nello specifico a Sempio, la vicina è stata categorica nel ribadire di non averlo mai visto di persona, pur sapendo che abitava nella stessa zona. Ha aggiunto di aver riconosciuto il suo volto solo attraverso immagini diffuse successivamente, senza però riuscire a collegarlo a ricordi concreti legati al quartiere.
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