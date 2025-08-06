US Open 2025, montepremi da record: 90 milioni di dollari e 5 milioni ai vincitori
Gli US Open 2025 si confermano come il torneo più ricco nella storia del tennis, con un montepremi record di 90 milioni di dollari. L’ultimo Slam della stagione fa registrare un incremento del 20% rispetto all’edizione precedente, che nel 2024 aveva distribuito complessivamente 75 milioni di dollari ai giocatori.
Per la prima volta, i vincitori del torneo maschile e femminile porteranno a casa 5 milioni di dollari ciascuno, con un aumento del 39% rispetto ai 3,6 milioni guadagnati dai campioni del 2024. Un balzo significativo che premia le prestazioni di vertice, ma che si estende anche alle fasi precedenti del torneo.
Già dagli ottavi di finale i compensi crescono in maniera rilevante: 400.000 dollari per chi supera questo turno, con un +23% rispetto allo scorso anno. Si passa poi a 660.000 dollari per i quarti di finale (+25%), a 1,26 milioni per le semifinali (+26%) e a 2,5 milioni di dollari per i finalisti (+39%).
Il torneo statunitense, in programma dal 24 agosto al 7 settembre 2025, non si limita a premiare le prestazioni sportive. Come da tradizione, riserva particolare attenzione anche al benessere degli atleti, offrendo servizi esclusivi, tra cui il rimborso spese di viaggio fino a mille dollari per ciascun partecipante.
Con questo ulteriore incremento, gli US Open si posizionano ai vertici del tennis mondiale, sia in termini economici che organizzativi, confermando il ruolo di riferimento all’interno del circuito professionistico.