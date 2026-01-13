Nembro, 64enne muore schiacciato da un albero durante il taglio nel bosco

Tragedia nei boschi della Bergamasca: un uomo di 64 anni perde la vita durante il taglio di un albero a Nembro. Inutili i tentativi di soccorso, avviate le verifiche sulla dinamica dell’incidente.

La mattinata si è trasformata in tragedia in località Lonno, nel territorio di Nembro, in provincia di Bergamo. Un uomo di 64 anni ha perso la vita mentre si trovava in un’area boschiva impegnato nel taglio di alcune piante.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata colpita e schiacciata da un albero durante le operazioni. L’episodio, classificato al momento come infortunio non lavorativo, è avvenuto in pochi istanti, senza lasciare possibilità di mettersi in salvo.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente: sul posto sono arrivati elisoccorso, automedica e ambulanza, affiancati dal soccorso alpino, dai vigili del fuoco e dalle forze dell’ordine. Nonostante la rapidità dell’intervento, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso direttamente sul luogo dell’incidente.

Nell’area era presente anche un’altra persona, rimasta illesa e non trasportata in ospedale. Gli investigatori stanno ora svolgendo gli accertamenti necessari per chiarire con precisione la sequenza degli eventi e le cause che hanno portato al tragico incidente nel bosco.