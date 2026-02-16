Slalom Milano Cortina, McGrath esce e perde l'oro: vince Meillard

Home / Social News / Slalom Milano Cortina, McGrath esce e perde l'oro: vince Meillard

Atle Lie McGrath domina la prima manche dello slalom ma esce nella seconda e perde l’oro. Trionfa Loic Meillard davanti a Gstrein e Kristoffersen, in una gara segnata da errori e neve difficile.

Slalom Milano Cortina, McGrath esce e perde l'oro: vince Meillard