Slalom Milano Cortina, McGrath esce e perde l'oro: vince Meillard
Atle Lie McGrath domina la prima manche dello slalom ma esce nella seconda e perde l’oro. Trionfa Loic Meillard davanti a Gstrein e Kristoffersen, in una gara segnata da errori e neve difficile.
La gara di slalom maschile a Milano Cortina si chiude con un colpo di scena. Atle Lie McGrath, in testa dopo la prima manche, sbaglia nella seconda e abbandona ogni speranza di medaglia.
Il norvegese aveva costruito un vantaggio solido nella prima discesa, lasciandosi alle spalle Loic Meillard e Fabio Gstrein. Nella manche decisiva però arriva l’errore fatale: un’inforcata che lo costringe all’uscita dal tracciato e cancella una vittoria che sembrava già a portata.
Dopo l’eliminazione, McGrath perde il controllo: lancia sci e bastoncini, supera le protezioni della pista Stelvio di Bormio e si allontana verso il bosco, dove si lascia cadere nella neve, visibilmente scosso.
Ne approfitta Loic Meillard, autore di una prova impeccabile. Lo svizzero chiude con il miglior tempo complessivo e conquista la medaglia d’oro grazie a due manche solide e senza errori.
Alle sue spalle si piazza l’austriaco Fabio Gstrein, che porta a casa l’argento, mentre il bronzo va al norvegese Henrik Kristoffersen, rimasto regolare in una gara complicata.
La competizione era iniziata già in salita per molti atleti, penalizzati da una neve difficile che aveva provocato numerose uscite nella prima manche, tra cui quella del campione olimpico di gigante Lucas Pinheiro Braathen.
Per McGrath resta una giornata da dimenticare: partito da favorito e leader, esce di scena nel momento decisivo, lasciando il titolo olimpico agli avversari.