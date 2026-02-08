Johnson vince l'oro in discesa a Milano Cortina 2026 e rompe la medaglia durante i festeggiamenti

Breezy Johnson conquista l’oro olimpico nella discesa femminile a Milano Cortina 2026, poi danneggia la medaglia durante i festeggiamenti. Una giornata memorabile tra trionfo, emozioni e un imprevisto curioso.

Il successo arriva oggi, 8 febbraio, sulla pista olimpica di Milano Cortina 2026. Breezy Johnson domina la discesa libera femminile e chiude davanti a tutte, firmando l’impresa più importante della sua carriera. Dopo il traguardo, però, la festa prende una piega inattesa.

Tra salti, abbracci e adrenalina ancora alta, la sciatrice statunitense danneggia la medaglia d’oro. Un attimo di distrazione durante i festeggiamenti basta a piegare il metallo. Johnson scherza sull’accaduto e rassicura: la medaglia non è distrutta e verrà sistemata.

Attimi di tensione durante la discesa libera femminile ai Giochi di Milano Cortina 2026: Lindsey Vonn cade nella parte iniziale del tracciato e viene soccorsa in pista dopo urla di dolore.

Per l’atleta del Wyoming è un riscatto totale. Nel 2025 aveva vinto il titolo mondiale a Saalbach, pochi mesi dopo la fine di una squalifica di 14 mesi per controlli antidoping mancati, conclusa alla fine del 2024. In gara sapeva di dover spingere più che nelle prove, puntando su una discesa pulita e aggressiva.

La giornata è segnata anche dall’incidente di Lindsey Vonn, caduta nelle prime fasi della gara. Johnson dedica un pensiero alla collega, ricordando quanto la discesa sia una disciplina estrema, capace di regalare gloria ma anche di presentare rischi pesanti.