Smottamento a Isola Farnese: borgo isolato e strada chiusa

Un ampio smottamento di massi e terra ha bloccato l’unica via di accesso a Isola Farnese, costringendo le autorità a chiudere strada e servizi e lasciando il borgo isolato in attesa di interventi urgenti.

Un costone tufaceo di oltre venti metri ha ceduto lo scorso 8 gennaio, trascinando detriti sulla carreggiata di via dell’Isola Farnese e trasformando il collegamento verso il borgo storico in un tratto impraticabile.

La frana, innescata anche dalle piogge recenti, ha coperto l’arteria principale con massi e terreno, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e degli enti di protezione civile per valutare la stabilità del versante.

Leggi anche Strada chiusa a Cormano per fuga di gas in cantiere

Il sindaco ha emesso un’ordinanza che vieta il transito a pedoni e veicoli nel tratto compreso tra i civici 175 e 190 di via dell’Isola Farnese, misura cautelare dettata dal rischio di ulteriori crolli e dalla pericolosità del costone adiacente alla strada.

La chiusura ha avuto un impatto immediato sulla vita quotidiana: scuole e centri di aggregazione sono stati sospesi, con studenti e anziani spostati in strutture alternative, mentre la raccolta rifiuti e i servizi essenziali sono stati ridisegnati per evitare accessi alla zona pericolosa.

I residenti del piccolo borgo storico, situato nell’area nord di Roma e noto per il suo fascino medievale, si trovano in una situazione di isolamento finché non verranno completati i lavori di disgaggio e consolidamento del terreno, propedeutici a una possibile riapertura parziale della viabilità.

Le opere di messa in sicurezza, che comprendono puntellamenti e interventi tecnici sul versante tufaceo, dovranno essere completate prima che si possa valutare il ritorno alla normalità per residenti, mezzi di soccorso e trasporto pubblico nella storica frazione.