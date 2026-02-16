Sanremo 2026, sfida tra Paradiso e Ditonellapiaga secondo l'intelligenza artificiale

A pochi giorni dal via del Festival di Sanremo 2026, i sistemi di intelligenza artificiale provano a prevedere il vincitore: i pronostici convergono su una sfida tra Tommaso Paradiso e Ditonellapiaga.

Manca poco all’inizio del Festival di Sanremo 2026, con la finale prevista nella notte tra il 28 febbraio e il primo marzo. In attesa delle esibizioni sul palco dell’Ariston, alcuni sistemi di intelligenza artificiale hanno già provato a delineare uno scenario possibile per la vittoria.

Le simulazioni, basate su dati disponibili e analisi dei trend, non coincidono del tutto ma indicano una direzione comune: la gara potrebbe ridursi a un duello tra Tommaso Paradiso e Ditonellapiaga.

Secondo ChatGpt, il cantautore romano parte leggermente avanti con il brano “I romantici”. A pesare sarebbero diversi fattori: un forte riscontro tra radio e pubblico televisivo, un profilo capace di parlare a più generazioni e un debutto al Festival atteso da tempo. Nella stessa previsione, il podio si completerebbe con Fedez e Marco Masini al secondo posto e Levante al terzo.

Diverso il quadro tracciato da Gemini, che assegna invece il primo posto a Ditonellapiaga con “Che fastidio!”. L’artista, secondo questa analisi, avrebbe raccolto consensi elevati nei pre-ascolti della stampa e potrebbe beneficiare di un brano ritmato e radiofonico, in linea con le tendenze più recenti del pop italiano.

Il sistema sottolinea anche il peso del voto dei giornalisti nella serata finale e individua nella cantante una figura capace di inserirsi nella nuova scena pop femminile, oggi particolarmente apprezzata dal pubblico.

Più incerto il responso di Perplexity, che alterna le due ipotesi. Da un lato riconosce a Ditonellapiaga le migliori valutazioni tra i critici; dall’altro evidenzia come Paradiso possa contare su un consenso più ampio, grazie a una proposta accessibile e meno divisiva, adatta a raccogliere voti trasversali tra radio, stampa e televoto.

Nella sua simulazione, Perplexity colloca Fedez e Masini al secondo posto e Serena Brancale al terzo, confermando comunque l’equilibrio generale della competizione.

Tutti i modelli, pur con differenze nei dettagli, convergono su un punto: la corsa al titolo appare aperta ma con due nomi in netto vantaggio. Resta fuori dalle analisi un elemento decisivo, l’impatto delle esibizioni dal vivo, che potrebbe cambiare gli equilibri durante le serate all’Ariston.