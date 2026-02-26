Ditonellapiaga a Sanremo 2026 tra polemiche e successo con Che fastidio

Buona la partenza per Ditonellapiaga al Festival di Sanremo 2026. Dopo i primi ascolti positivi, la conferma è arrivata sul palco dell’Ariston, dove il brano “Che fastidio!” si è piazzato tra i cinque più votati dalla sala stampa tv e web già alla prima esibizione.

Un risultato che la cantante non dava per scontato. «Quando Carlo Conti ha annunciato il mio nome, pensavo a una canzone che avrebbe diviso. Non immaginavo una risposta così calorosa», racconta. Eppure, proprio questa accoglienza la mette in allerta: «Ho fatto tutto il possibile sulla performance e sull’arrangiamento. È un pezzo diretto, quasi uno schiaffo».

Nel testo spunta anche un riferimento ai “giornalisti perbenisti”, una frase che arriva da lontano. «È nata molti anni fa, mi piaceva il suono. Però racconta anche un atteggiamento diffuso: evitare di esporsi per paura».

Tra i passaggi più personali c’è quello legato alla sicurezza nei contesti notturni. «Quando dico “dimmi cosa mi hai messo”, parlo di una sensazione reale. In alcuni club a Londra usano copri-bicchieri per proteggersi. Il fatto di dover stare sempre in guardia, invece di divertirsi, è ciò che davvero mi infastidisce», spiega.

Non sono mancate le polemiche sul titolo del prossimo album, “Miss Italia”. Dall’organizzazione dello storico concorso sono arrivate critiche per l’uso del nome. «Non c’è alcun attacco. È un lavoro che parla di me, del mio rapporto con l’idea di perfezione», chiarisce l’artista.

Per la serata delle cover, Ditonellapiaga ha scelto di esibirsi con Tony Pitony sulle note di “The Lady Is A Tramp”. Una decisione che ha diviso il pubblico. «È un artista capace di unire ironia e teatro, con una voce straordinaria. Volevo qualcosa di completamente diverso dal mio brano in gara».

Sulle critiche, la cantante è netta: «Il suo lavoro è satira, prende in giro il personaggio. Un po’ come fa Checco Zalone. So che non tutti la pensano allo stesso modo, ma per me il senso è quello».