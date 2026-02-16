X down oggi 16 febbraio, accesso bloccato e segnalazioni da tutto il mondo
Accesso impossibile a X nel pomeriggio del 16 febbraio: l’app non carica contenuti e restituisce errori. Segnalazioni in aumento da diversi Paesi, con disservizi diffusi su scala globale.
Nel pomeriggio del 16 febbraio, X ha smesso di funzionare per molti utenti, rendendo difficile accedere alla piattaforma e utilizzare le principali funzioni.
L’app non consente di visualizzare i contenuti né di pubblicare nuovi post. Anche il caricamento delle notifiche risulta bloccato e, in diversi casi, compare un messaggio di errore che invita a riprovare più tardi.
I disservizi non riguardano solo l’Italia. Le segnalazioni raccolte da Downdetector indicano un’interruzione diffusa in vari Paesi, tra cui Francia, Germania, Stati Uniti e Canada, ma anche Australia e Brasile.
L’aumento rapido delle segnalazioni conferma un problema su larga scala, con malfunzionamenti che interessano utenti in più continenti nello stesso momento.