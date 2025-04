Spotify non funziona oggi 16 aprile: problemi di accesso, riproduzione e connessione in tutta Italia

Spotify risulta down anche oggi, martedì 16 aprile, a soli due giorni dai precedenti disservizi. Migliaia di utenti in tutta Italia stanno segnalando problemi sia sull'app che tramite la piattaforma web del noto servizio di streaming musicale. Le difficoltà coinvolgono sia gli utenti con abbonamento che quelli con account gratuito. Le principali criticità riguardano la connessione ai server, rallentata rispetto al normale, le difficoltà di login, la schermata home e la riproduzione delle canzoni. Secondo i dati di Downdetector, alle 14:41 è stata registrata una nuova impennata di segnalazioni. Le anomalie risultano circoscritte all’Italia, ma sono distribuite in tutte le regioni, con numerose segnalazioni da parte degli utenti anche nelle grandi città.

