Federica Brignone, chi è James Mbaye il modello visto a Cortina

Federica Brignone trionfa a Cortina con due ori olimpici e accende la curiosità anche fuori dalle piste: accanto ai genitori, in tribuna, è stato notato un giovane modello indicato come il suo nuovo compagno.

Due medaglie d’oro alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e riflettori puntati non solo sulle piste. Durante la gara di gigante, accanto ai genitori di Federica Brignone è comparso un ragazzo che ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

Si tratterebbe di James Mbaye, modello di origini senegalesi attivo tra Milano, Germania e Turchia. La sua presenza all’Olympia delle Tofane, proprio nel giorno del secondo oro olimpico della sciatrice, non è passata inosservata.

Federica Brignone guiderà l’Italia alla cerimonia inaugurale di Milano Cortina 2026.

Alcuni segnali arrivano anche dai social. Prima di rendere privato il suo profilo Instagram, Mbaye aveva condiviso immagini di Cortina e momenti legati alla gara vinta dalla campionessa azzurra. Tra i dettagli notati, anche un cappellino tigrato, accessorio spesso associato alla stessa Brignone.

La sciatrice, da sempre molto riservata, non ha commentato né confermato la relazione. Negli ultimi anni ha scelto di proteggere la propria sfera personale, evitando dichiarazioni pubbliche sulla vita sentimentale.

In passato Brignone era stata legata allo sciatore francese Nicolas Raffort, con cui condivideva allenamenti e competizioni. Anche quella relazione era stata vissuta lontano dai riflettori, in linea con lo stile discreto della campionessa.