Milano Cortina 2026, Federica Brignone oro nel superg davanti a Mattarella

Federica Brignone conquista l’oro nel SuperG femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 dopo mesi difficili per l’infortunio al ginocchio. Sul podio anche Mirandoli e Huetter, con Mattarella in tribuna ad applaudirla.

Una discesa perfetta, poi le lacrime. Federica Brignone ha conquistato l’oro olimpico nel SuperG femminile ai Giochi di Milano Cortina 2026, chiudendo la prova in 1.23.41. Un tempo che le consegna il titolo più prestigioso davanti al pubblico di casa e sotto lo sguardo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presente in tribuna per applaudirla.

La sciatrice azzurra, maresciallo dell’Arma dei Carabinieri, ha preceduto la francese Romane Mirandoli, staccata di 41 centesimi, e l’austriaca Cornelia Huetter, terza a 52 centesimi. Una gara decisa su ogni curva, con Brignone capace di spingere dall’inizio alla fine senza esitazioni.

Il successo arriva al termine di mesi complicati. L’atleta era rientrata dopo un serio infortunio al ginocchio che l’aveva costretta a un lungo stop. Anche nella giornata di allenamento precedente alla gara aveva avvertito dolore, alimentando dubbi sulle sue condizioni. In pista, però, non ha lasciato spazio alle incertezze.

«Ho pensato solo a sciare e a dare tutto, o la va o la spacca», ha raccontato ai microfoni Rai subito dopo l’arrivo. «Non credevo di poter vincere l’oro, non me lo sarei mai aspettato. È qualcosa di speciale». Brignone ha spiegato di essersi sentita un’outsider, concentrata esclusivamente sulla propria prova.

Fuori dalla gara, ma tra le prime a renderle omaggio, Sofia Goggia. «Dopo mesi di recupero non è semplice tornare e fare una gara così. Onore e merito a lei», ha detto la compagna di squadra, riconoscendo il valore di una vittoria costruita tra fatica e determinazione.