Federica Brignone portabandiera dell'Italia a Milano Cortina 2026

Federica Brignone guiderà l’Italia alla cerimonia inaugurale di Milano Cortina 2026. Dopo l’infortunio al ginocchio e il rientro in Coppa del Mondo, la sciatrice azzurra arriva ai Giochi da simbolo dello sport italiano.

Il traguardo è arrivato dopo una lunga rincorsa. Federica Brignone sarà una delle portabandiera dell’Italia alla cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma venerdì 6 febbraio. A Cortina d’Ampezzo sfilerà con il tricolore insieme ad Amos Mosaner, campione olimpico di curling a Pechino 2022.

Dal giorno successivo, dal 7 al 16 febbraio, Brignone tornerà a concentrarsi sulle gare. Le sue prove sono previste sulla pista Olimpia delle Tofane, uno dei tracciati simbolo dello sci alpino internazionale.

Nata a Milano il 14 luglio 1990, Federica Brignone è cresciuta tra la città e la montagna. Da bambina ha spesso festeggiato il compleanno in Francia per il lavoro del padre, arrivando a credere che i fuochi d’artificio del 14 luglio fossero dedicati a lei.

Gli sci sono entrati presto nella sua vita: la prima volta li ha indossati a un anno e mezzo. Nel 1994, mentre la madre Ninna Quario seguiva le Olimpiadi di Lillehammer da giornalista, la nonna la iscrisse a una scuola di sci a Courmayeur. Da lì è iniziato un percorso senza interruzioni.

A sei anni si è trasferita in Valle d’Aosta, a La Salle, dove ha iniziato a gareggiare con continuità. La scelta della polivalenza ha segnato tutta la sua carriera, permettendole di competere ad alto livello in più discipline.

Nel 2009 è arrivato il primo titolo mondiale juniores in combinata. Da allora Brignone ha costruito una carriera unica: è la sciatrice italiana più vincente di sempre in Coppa del Mondo, con 37 successi distribuiti tra gigante, superG, combinata e discesa.

Nel suo palmarès figurano due Coppe del Mondo generali, conquistate nel 2020 e nel 2025, oltre a diverse coppe di specialità. Ai Mondiali ha vinto l’oro in gigante nel 2023 e nel 2025.

In ambito olimpico ha conquistato tre medaglie: l’argento in gigante e il bronzo in combinata a Pechino 2022, più il bronzo in gigante a Pyeongchang 2018.

Negli ultimi mesi la sua carriera ha vissuto una fase delicata. Un grave infortunio al ginocchio ha messo in dubbio la partecipazione ai Giochi, arrivato poco dopo il successo in Coppa del Mondo. Dopo l’intervento, Brignone ha affrontato una riabilitazione serrata per tornare competitiva.

Il rientro è avvenuto il 20 gennaio, con il sesto posto nel gigante di Coppa del Mondo a Kronplatz. Un risultato che ha confermato la possibilità di presentarsi a Milano Cortina 2026 da protagonista, fino all’ultima porta.