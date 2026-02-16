Milano Cortina, Sighel stupisce ancora nei 500 metri di short track

Sighel sorprende ancora nel short track: dopo un contatto in gara riesce a restare in piedi e taglia il traguardo di spalle, replicando una scena già vista pochi giorni fa alle Olimpiadi di Milano Cortina.

Pietro Sighel torna a prendersi la scena sul ghiaccio di Milano Cortina. Nelle batterie dei 500 metri di short track, disputate lunedì 16 febbraio, l’azzurro ha offerto un’altra prestazione fuori dal comune, strappando applausi al pubblico presente.

La gara si è accesa nel finale, quando Sighel era in piena lotta per il primo posto. A pochi metri dal traguardo è arrivato il contatto con il lettone Reinis Berzins, coinvolto a sua volta in uno scontro con il turco Furkan Akar. Nonostante l’impatto, l’italiano è riuscito a rimanere in equilibrio sui pattini.

Nel caos degli ultimi metri, Sighel si è girato e ha attraversato la linea d’arrivo di spalle, replicando un gesto già visto pochi giorni prima nella staffetta mista, quando però si trattava di una scelta volontaria dopo la vittoria dell’oro olimpico.

Oltre a Sighel, avanzano ai quarti di finale anche gli altri due italiani in gara: Lorenzo Previtali, ventenne al debutto olimpico, e Thomas Nadalini, già protagonista nella staffetta mista vincente.

Le fasi decisive dei 500 metri maschili, tra quarti, semifinali e finali, sono in programma mercoledì 18 febbraio.