Achille Lauro protagonista alla chiusura di Milano Cortina 2026 all'Arena di Verona

Achille Lauro sarà tra i protagonisti della cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. L’esibizione è prevista per il 22 febbraio all’Arena di Verona, scelta come scenario dell’atto finale della manifestazione sportiva.

L’evento segnerà il momento conclusivo delle Olimpiadi, con un passaggio simbolico che accompagnerà i Giochi verso la memoria collettiva. Sul palco si alterneranno musica e spettacolo, in un racconto dedicato agli atleti, ai risultati sportivi e ai valori olimpici.

Andrea Bocelli sarà tra i protagonisti della Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026, portando la voce simbolo della tradizione lirica italiana sul palcoscenico olimpico del 6 febbraio.

La produzione è curata da Filmmaster e punta a costruire uno show capace di unire linguaggi diversi. L’obiettivo è restituire un’immagine dell’Italia contemporanea, intrecciando tradizione e visione artistica in una cornice riconoscibile a livello internazionale.

La presenza di Achille Lauro si lega anche alle sue origini: nato a Verona, il cantante porta sul palco un percorso artistico costruito tra musica, moda e performance. La sua cifra stilistica, fatta di trasformazioni e narrazione visiva, lo ha reso uno dei volti più riconoscibili del panorama italiano.

Il tema scelto per la serata, “Beauty in Action”, richiama l’idea di una bellezza dinamica, che attraversa lo sport, l’arte e i rapporti tra le persone. Un concetto che trova spazio anche nella scelta degli artisti coinvolti, chiamati a rappresentare linguaggi e generazioni diverse.

Non è la prima volta che il cantante incrocia il percorso dei Giochi: aveva già partecipato come tedoforo, rafforzando il legame con l’evento. La sua presenza alla chiusura aggiunge un elemento spettacolare a una serata pensata per lasciare un segno anche oltre il calendario sportivo.

La tappa finale delle Olimpiadi si svolgerà quindi a Verona, con la musica come filo conduttore e strumento di racconto. L’Arena diventerà il centro di un evento che punta a coinvolgere pubblico internazionale e nuove generazioni.