Milano Cortina 2026, Andrea Bocelli protagonista alla cerimonia di apertura

Andrea Bocelli sarà tra i protagonisti della Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026, portando la voce simbolo della tradizione lirica italiana sul palcoscenico olimpico del 6 febbraio.

La Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 accoglierà Andrea Bocelli, artista che da decenni rappresenta l’eccellenza musicale italiana nel mondo. L’appuntamento è fissato per il 6 febbraio, data in cui la sua voce accompagnerà l’avvio ufficiale della rassegna olimpica.

Nel corso della sua carriera, Bocelli ha saputo fondere la disciplina della lirica con un linguaggio emotivo capace di raggiungere pubblici molto diversi. Una cifra stilistica che lo ha reso uno degli interpreti più riconoscibili della scena internazionale, capace di attraversare generi e confini culturali senza perdere identità.

La presenza ai Giochi segna anche un ritorno nel contesto olimpico, dopo la partecipazione alla Cerimonia di Chiusura di Torino 2006. A distanza di vent’anni, l’artista torna a intrecciare musica e sport in un evento che mira a raccontare i valori olimpici attraverso il patrimonio culturale italiano.

L’esibizione, inserita nel concept ispirato all’idea di Armonia sviluppato da Balich Wonder Studio, sarà uno dei momenti centrali dello spettacolo inaugurale. La musica accompagnerà i gesti e le storie degli atleti, trasformandosi in un linguaggio condiviso capace di unire emozione, identità e racconto collettivo.

Con la partecipazione di Andrea Bocelli, Milano Cortina 2026 rafforza il legame tra tradizione e contemporaneità, offrendo ai Giochi una dimensione narrativa che parla al pubblico globale attraverso una delle voci più rappresentative della cultura italiana.