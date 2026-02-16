Reggio Emilia, dipendente graffia l'auto del preside dopo un richiamo

Un richiamo sul lavoro e pochi giorni dopo l’auto del preside viene trovata graffiata. Le telecamere chiariscono i fatti: denunciato un dipendente della stessa scuola.

Un episodio avvenuto a Reggio Emilia ha portato a una denuncia per danneggiamento aggravato. L’auto del dirigente scolastico è stata trovata con evidenti segni sulle fiancate, oltre a danni su parafango e paraurti.

Il preside, accortosi subito delle rigature, ha presentato denuncia ai carabinieri. Le verifiche si sono concentrate sulle immagini registrate dalle telecamere presenti nel parcheggio della scuola, che hanno documentato l’azione.

Dai filmati è stato possibile individuare l’autore del gesto. Si tratta di un uomo di 63 anni, dipendente dello stesso istituto, che è stato convocato in caserma. Il dirigente lo ha riconosciuto senza esitazioni.

Secondo quanto ricostruito, alla base dell’episodio ci sarebbe un richiamo disciplinare ricevuto pochi giorni prima dall’uomo, per essersi assentato dal lavoro oltre i limiti consentiti.

Al termine degli accertamenti, il dipendente è stato denunciato per danneggiamento aggravato.