Francesco Totti vicino a un ritorno in campo: ipotesi Como con salario minimo e bonus

La possibilità di rivedere Francesco Totti in campo si fa concreta: il Como, società che punta sul celebrity marketing, potrebbe offrire all’ex capitano della Roma un contratto al minimo salariale con bonus legati alle sue performance. Secondo l'avvocato sportivo Leone Zilio, l’accordo rifletterebbe il valore promozionale che Totti porterebbe alla squadra. Sul piano economico, lo stipendio mensile sarebbe di circa 2.500 euro, con compensi aggiuntivi per gol e presenze. Il Como, club noto per l’attenzione al brand e ai personaggi famosi, ha recentemente accolto personaggi come Hugh Grant e Andrew Garfield allo stadio Sinigaglia. Totti contribuirebbe a migliorare l’immagine della Serie A, creando un maggiore engagement sui social. Davide Ciliberti, esperto di comunicazione, sottolinea come il ritorno del "Pupone" aumenterebbe l'interesse per il calcio italiano, in svantaggio rispetto alla Premier League e alla Liga. Totti, nonostante l'età, sarebbe quindi un rinforzo utile per il Como, con una presenza in campo limitata ma di forte richiamo.

