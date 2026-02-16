Antonio Di Pietro a pulp podcast: giustizia lenta per mancanza di risorse

Antonio Di Pietro torna a parlare di giustizia e politica in un’intervista senza filtri: dai processi personali ai problemi strutturali dei tribunali, fino al referendum e al confronto con il mondo mediatico.

Ospite dell’ultima puntata di Pulp Podcast, Antonio Di Pietro ripercorre le tappe principali della sua carriera tra magistratura e politica, soffermandosi anche sui periodi in cui ha scelto di allontanarsi dalla scena pubblica. L’ex pm spiega di essersi fatto da parte due volte: dopo le dimissioni dalla magistratura e, successivamente, dopo l’uscita dalla politica, per difendersi dalle accuse ricevute e tutelare la propria reputazione.

Durante il racconto ricorda le numerose cause per diffamazione affrontate negli anni, alcune ancora aperte da decenni. In diversi casi, racconta, i tribunali gli hanno dato ragione, anche se i risarcimenti non sempre sono stati versati. Tra gli episodi citati, anche un pagamento ricevuto senza richiesta diretta, legato a una condanna per danni.

Il tema si sposta poi sulle criticità della giustizia italiana. Secondo Di Pietro, i tempi lunghi dei processi dipendono soprattutto dalla carenza di personale e fondi. La soluzione, a suo avviso, è netta: aumentare in modo significativo magistrati, collaboratori e risorse economiche, oltre a intervenire sulle strutture, comprese quelle carcerarie.

Nel confronto con Fedez emerge anche il nodo della visibilità mediatica dei processi. Di Pietro ammette che, nella pratica, i casi che coinvolgono personaggi noti possono ricevere maggiore attenzione e procedere più rapidamente. Una dinamica che, spiega, può generare un effetto a catena tra indagini e copertura mediatica.

Ampio spazio al referendum sulla giustizia. Di Pietro annuncia che voterà sì, ma invita comunque i cittadini a partecipare al voto indipendentemente dalla scelta. Contesta le posizioni di chi ritiene la riforma un rischio per l’autonomia dei pm e accusa l’Associazione Nazionale Magistrati di fornire informazioni fuorvianti.

L’ex magistrato ribadisce inoltre che in Italia esiste una separazione delle funzioni, non delle carriere, e richiama l’articolo 104 della Costituzione per chiarire il tema dell’indipendenza della magistratura. Sulla propria posizione, precisa di essere sempre stato favorevole alla separazione delle carriere, pur avendo contestato in passato alcune proposte politiche considerate invasive.

In chiusura, una domanda diretta su Silvio Berlusconi. Di Pietro risponde senza esitazioni, ricordando che gli risarcì i danni ogni volta che fu condannato nelle cause che li hanno contrapposti.