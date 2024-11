Fedez annuncia il lancio di Pulp Podcast con Mr. Marra: prima puntata online lunedì 25 novembre

Fedez ha annunciato il lancio di un nuovo progetto digitale: "Pulp Podcast", in collaborazione con Mr. Marra. La prima puntata sarà disponibile su YouTube lunedì 25 novembre alle ore 14. Questo nuovo format prevede la partecipazione di ospiti che si confronteranno con i due conduttori su vari temi.

Dopo la conclusione dell'esperienza con "Muschio Selvaggio", Fedez ha deciso di intraprendere questa nuova avventura. La separazione dal precedente podcast, co-condotto con Luis Sal, è stata accompagnata da polemiche e questioni legali. "Pulp Podcast" rappresenta quindi un progetto completamente nuovo per l'artista.

Nei giorni scorsi, Fedez ha condiviso sui social media alcuni dettagli del nuovo studio di registrazione, mostrando il logo e alcuni oggetti presenti, tra cui una cornice con una foto di Marco Travaglio, ospite in passato di "Muschio Selvaggio". Nel trailer pubblicato su Instagram, prima della sigla, si vede un uomo che pulisce lo studio e trova un barattolo contenente muschio verde deteriorato, che annusa e poi getta via. Questo gesto è stato interpretato come un riferimento all'addio definitivo al precedente progetto.

La notizia del lancio di "Pulp Podcast" ha suscitato l'interesse dei fan e degli appassionati di podcasting, curiosi di scoprire i contenuti e gli ospiti che Fedez e Mr. Marra proporranno nelle prossime puntate.

Sanremo 2025: Fedez e Tony Effe tra i nomi più attesi nel toto-Big - A meno di un mese dall'annuncio ufficiale dei Big in gara al Festival di Sanremo 2025, previsto per il 2 dicembre, il toto-nomi si arricchisce di due figure di spicco: Fedez e Tony Effe. I due rapper, protagonisti nei mesi scorsi di un acceso dissing, potrebbero calcare insieme il palco dell'Ariston, attirando l'attenzione del pubblico più giovane.

Fedez in volo verso New York con il suo Jet Privato e occhiali da 1.500 Euro - Lo scorso 23 ottobre, Fedez ha interrotto un silenzio social di circa venti giorni, durante il quale ha scelto di allontanarsi dalla vita pubblica a causa del caso ultras, che ha coinvolto diversi personaggi noti legati ai club di Milan e Inter, compresi il suo bodyguard Christian Rosiello e Ismail Hagag, noto come Alex Codogno.

Fedez e Vittoria Andena: La smentita della presunta relazione - Vittoria Andena ha smentito fermamente le voci riguardanti una presunta relazione con il rapper Fedez. Le indiscrezioni, diffuse da diverse fonti di gossip, tra cui Gabriele Parpiglia, suggerivano che il rapper avesse iniziato una nuova storia con Andena, laureata in fashion marketing.