Carnevale a Napoli, sequestrati oltre 500mila articoli non sicuri

Maxi sequestro in vista del Carnevale nel Napoletano: oltre 500mila articoli irregolari ritirati dal mercato. Coinvolti negozi e depositi in città e provincia, con decine di persone segnalate e denunciate.

Controlli serrati in vista del Carnevale hanno portato al sequestro di più di 500mila prodotti tra Napoli e provincia. L’operazione, condotta dalla Guardia di finanza, ha riguardato merce priva delle indicazioni obbligatorie o ritenuta potenzialmente pericolosa per la salute.

Tra gli articoli ritirati figurano maschere, parrucche, accessori, gadget e oggetti decorativi, oltre a prodotti per la cura della persona. Molti di questi erano destinati ai più piccoli e presentavano irregolarità nella etichettatura o risultavano contraffatti.

I controlli hanno interessato numerosi quartieri del capoluogo, tra cui Chiaiano, Pianura, Fuorigrotta, Vomero e Poggioreale, oltre ad altre aree cittadine e alla zona industriale. Verifiche estese anche a diversi comuni della provincia, dal litorale alle aree vesuviane.

Al termine delle verifiche, 35 persone sono state segnalate alla Camera di Commercio per violazioni al Codice del consumo, con sanzioni che possono arrivare fino a 30mila euro. Altre 19 sono state denunciate per reati come contraffazione, frode in commercio e ricettazione.

Secondo quanto emerso, la vendita dei prodotti sequestrati avrebbe potuto generare guadagni illeciti per decine di migliaia di euro, con possibili rischi per i consumatori legati alla presenza di materiali non sicuri.