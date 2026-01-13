Bar chiuso e debiti oltre 500mila euro, tribunale salva madre e figlio

Bar chiuso e debiti oltre 500mila euro, tribunale salva madre e figlio

Con 64 euro in banca e oltre mezzo milione di passivo, una madre e un figlio hanno visto crollare l’attività di famiglia. Il tribunale ha riconosciuto il sovraindebitamento, legando la crisi allo spopolamento del paese.