Carnevale, come scegliere trucchi sicuri per la pelle dei bambini

Scegliere i trucchi giusti per Carnevale è essenziale per proteggere la pelle delicata dei bambini. Non tutti i colori sono sicuri e alcuni prodotti possono causare irritazioni, allergie e infezioni, soprattutto su occhi, naso e bocca.

Quando si prepara un bambino per Carnevale, la scelta dei prodotti per il viso non è un dettaglio. La pelle dei più piccoli è più sottile, assorbe più facilmente le sostanze e si arrossa con rapidità. Anche se il trucco resta sul viso solo poche ore o un paio di giorni, è preferibile orientarsi su cosmetici dermatologicamente testati, ipoallergenici e con marchio CE.

Non tutti i colori danno le stesse garanzie. Le tonalità blu sono tra le più problematiche perché possono contenere nichel, metallo spesso coinvolto nelle allergie da contatto. Anche i trucchi rossi e quelli profumati aumentano il rischio di reazioni. L’area degli occhi richiede ancora più cautela: le palpebre sono tra le zone più sottili e delicate di tutto il corpo.

I prodotti più adatti sono a base acquosa, non a lunga tenuta e facili da rimuovere. A fine giornata la pelle va pulita con detergenti delicati e poi idratata. Trascurare questi passaggi può favorire dermatiti, prurito, arrossamenti e gonfiore, soprattutto intorno agli occhi. Nei bambini con predisposizione allergica, la pelle può diventare sensibile anche in futuro.

Un’abitudine da evitare è lo scambio di trucchi, pennelli o spugnette. Questi strumenti possono trasportare batteri e virus, con possibili infezioni cutanee e congiuntiviti. Meglio usare applicatori personali e ben puliti.

È consigliabile non coprire completamente le palpebre e tenere il colore lontano da narici e bocca, per ridurre il rischio di ingerire sostanze. Il trucco va rimandato se la pelle è già irritata, ad esempio per secchezza dovuta al raffreddore intorno a naso e labbra. Per i bambini vanno usati solo prodotti pensati per loro, evitando quelli destinati agli adulti.