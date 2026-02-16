Rapimento a Sydney, anziano di 85 anni preso per errore

Un pensionato di 85 anni è stato rapito all’alba a Sydney. Gli investigatori ritengono si tratti di uno scambio di persona legato ad ambienti criminali. L’uomo ha bisogno di cure quotidiane e la polizia lancia un appello urgente.

Un uomo di 85 anni è stato sequestrato nella sua abitazione di North Ryde, periferia di Sydney, nelle prime ore di venerdì 13 febbraio. Tre individui lo hanno trascinato via dal letto e caricato su un’auto, allontanandosi rapidamente prima dell’arrivo dei soccorsi.

Secondo gli inquirenti, si tratterebbe di un clamoroso errore. Il bersaglio sarebbe stato un’altra persona, ritenuta vicina a un gruppo criminale attivo nella zona occidentale della città. La vittima, Chris Baghsarian, non risulta invece avere alcun legame con ambienti illegali.

Il veicolo utilizzato per il sequestro, un suv Toyota di colore scuro, è stato rinvenuto poco dopo completamente bruciato in un’altra area di Sydney. Gli investigatori ritengono che sia stato incendiato per cancellare eventuali tracce utili alle indagini.

La polizia del Nuovo Galles del Sud è convinta che si sia trattato di uno scambio di persona. «Hanno preso l’uomo sbagliato», hanno spiegato gli agenti della squadra reati gravi, sottolineando che anche i familiari dell’anziano non hanno alcun collegamento con attività criminali.

Le condizioni di salute dell’uomo destano forte preoccupazione. L’85enne necessita di assistenza medica quotidiana e l’assenza di cure potrebbe aggravare la situazione. Per questo le autorità hanno rivolto un appello diretto ai responsabili, chiedendo di lasciarlo in un ospedale o in un luogo sicuro.

La famiglia vive ore di grande tensione e attende notizie. Intanto gli investigatori proseguono le ricerche e invitano chiunque abbia informazioni utili a contattare la polizia, mentre la comunità resta in attesa di sviluppi sul caso.