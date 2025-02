Palermo: Anziano di 85 anni trovato morto a Bagheria, possibile attacco di cani

A Bagheria, in provincia di Palermo, un uomo di 85 anni, Salvatore Maggiore, è stato trovato morto in contrada Malfitano. Il corpo presentava profonde ferite alle gambe ed è stato scoperto dalle figlie, preoccupate per la sua assenza. Le autorità stanno indagando per determinare se l'anziano sia deceduto a causa di un malore e successivamente aggredito da due cani di razza Corso, o se siano stati i morsi degli animali a provocarne la morte. I cani appartengono a un vicino della vittima. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno potuto solo constatare il decesso. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto.

