LEGO CELEBRA GLI 85 ANNI DI BATMAN

LEGO, in collaborazione con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products e DC, svela oggi il set LEGO® DC Batman Gotham City Skyline, una straordinaria ricreazione in mattoncini LEGO dello skyline di Gotham City come appare in "Batman: The Animated Series". Questo set suggestivo viene rilasciato in occasione della celebrazione di Warner Bros. Discovery per gli 85 anni di Batman nel 2024.

Il set da 4.210 pezzi è il sogno di ogni fan di Batman poiché ogni torre ed edificio ricrea meticolosamente i luoghi iconici di "Batman: The Animated Series", tra cui il tribunale di Gotham City, l'Arkham Asylum, il classico Batwing e il Bat-Segnale. Il set è anche pieno di sorprese e personaggi amati dai fan tra cui Catwoman, Joker, Harley Quinn e Batman stesso. Non solo: alcune parti del modello si aprono per rivelare al suo interno ulteriori dettagli.

Perfetto per i fan DC, il set Gotham City Skyline è uno straordinario pezzo da esposizione che può essere montato a parete o posizionato su uno scaffale.

Dettagli del prodotto