Damiano Alberti morto a 23 anni, il creator che raccontava la malattia sui social

Il creator Damiano Alberti è morto a 23 anni dopo aver raccontato sui social la sua battaglia contro un tumore alla gamba. La sua storia aveva raccolto migliaia di persone, colpite dalla sua forza e dalla scelta di mostrarsi senza filtri.

Damiano Alberti è morto a soli 23 anni. Il giovane creator e streamer di Cerveteri aveva costruito negli ultimi anni una community ampia e partecipe, condividendo in prima persona la sua lotta contro un tumore alla gamba iniziata nel 2023.

Fin dall’inizio aveva scelto di non nascondere nulla. Operazioni, difficoltà quotidiane, momenti più duri: ogni fase del percorso è stata raccontata con semplicità, senza filtri. Proprio questo modo diretto di comunicare lo aveva fatto apprezzare da migliaia di utenti, che si erano riconosciuti nella sua autenticità.

Leggi anche: E' morto il Tiktoker Riccardo Coman: combatteva il cancro sui social

Dopo un lungo periodo lontano dai social, durato circa un anno, Damiano era tornato pubblicando nuovi contenuti. In uno dei video più seguiti aveva spiegato di essersi sottoposto a diversi interventi e, a dicembre, aveva annunciato di essere riuscito di nuovo a camminare.

Su YouTube aveva poi ripercorso tutto il suo percorso in un video dal titolo “365 giorni dopo – la storia della mia malattia”, in cui raccontava nel dettaglio i mesi trascorsi tra ospedali e riabilitazione, mostrando anche i progressi raggiunti.

Negli ultimi tempi la sua presenza online era tornata costante. I video pubblicati avevano riacceso la speranza tra chi lo seguiva fin dall’inizio, colpito dalla sua determinazione e dalla capacità di affrontare la malattia senza nascondersi.

Dopo la notizia della morte, arrivata dalla famiglia, i messaggi sui social si sono moltiplicati. Su Instagram, TikTok, Twitch e YouTube in tanti hanno ricordato il suo coraggio e il suo esempio, lasciando parole di affetto e vicinanza.

Tra i ricordi condivisi, anche quello del suo ritorno online dopo mesi di silenzio: un video in cui mostrava di aver ripreso a camminare, accolto da migliaia di commenti e reazioni.

Un amico di lunga data, Sespo, ha pubblicato una vecchia conversazione WhatsApp in cui Damiano scriveva di avere nuovi progetti e idee da realizzare, dopo il tempo trascorso a riflettere durante la malattia.

La camera ardente è prevista lunedì 16 febbraio alle 15 alla Domus Caere, in via Settevene Palo 209. I funerali si terranno mercoledì 18 febbraio alle 15 nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Maggiore a Cerveteri.