Enrico Ruggeri dato per morto sui social, la bufala con errore e la replica del cantante

Enrico Ruggeri viene dato per morto sui social per una falsa notizia nata da un post con errore grammaticale. Il cantante milanese replica con ironia e smentisce subito, commentando la gaffe che accompagna la bufala.

Una notizia falsa ha iniziato a circolare rapidamente online: Enrico Ruggeri sarebbe morto. A farla partire è stato un post pubblicato su Facebook con la foto dell’artista e una frase scritta male, “Non c’è l’ha fatta”, che ha attirato subito l’attenzione.

Il cantautore milanese, 68 anni, è intervenuto in prima persona per fermare la diffusione della voce. Lo ha fatto con il suo stile diretto e sarcastico, smontando la bufala senza troppi giri di parole.

“E con me muore anche la grammatica…”, ha scritto Ruggeri, prendendo di mira proprio l’errore ortografico presente nel messaggio che annunciava falsamente la sua scomparsa.

L’episodio si aggiunge ai tanti casi di fake news che coinvolgono personaggi noti, spesso rilanciate senza verifiche. In questo caso, la smentita è arrivata subito dal diretto interessato, mettendo fine alla circolazione della notizia.