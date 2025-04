E' morto il Tiktoker Riccardo Coman: combatteva il cancro sui social

Riccardo è stato un esempio, mostrando cosa significa lottare ogni giorno contro la terribile malattia. Un ragazzo dal cuore d'oro, capace di trovare la forza d'animo per prendere in giro il suo stato di salute con l'obiettivo di non rendere troppo tristi per lui la sua famiglia e gli amici. Riccardo Coman era molto amato dai suoi coetanei per il suo spirito e il suo coraggio ed era sempre di buon umore.

Nelle ultime ore Tiktoker Rametta ha pubblicato un video su Instagram in cui ha annunciato la sua morte : "Erano 10 giorni che controllavo il suo profilo, non postava niente ed ero un po’ preoccupata… ci lamentiamo di un sacco di ca....te se ci pensate, queste cose fanno riflettere. Riccardo stava molto male, però era sempre lui a strappare un sorriso agli altri, aveva una grande forza e ha lottato fino alla fine. Sono molto provata in questo momento, mi è dispiaciuto veramente tanto.”

