Sinner torna a Doha, debutto contro Machac e sfida lanciata ad Alcaraz

Sinner riparte dal Qatar Open dopo la semifinale persa agli Australian Open. L’azzurro debutta a Doha contro Machac: orario, dove vedere il match e le sensazioni dopo la sfida con Djokovic.

Jannik Sinner riprende il suo cammino dal torneo Atp 500 di Doha, primo appuntamento dopo l’ultimo Australian Open. Il numero due del mondo affronta il ceco Tomas Machac nel match d’esordio, con l’obiettivo di ritrovare subito ritmo e continuità dopo lo stop in semifinale a Melbourne.

La sconfitta contro Novak Djokovic resta un passaggio difficile, ma Sinner la considera parte del percorso. «È stata dolorosa, ma ho imparato molto», ha spiegato. L’azzurro sa di aver avuto le sue occasioni e guarda avanti, senza trasformare quel ko in un peso. Nel tennis di alto livello, anche perdere fa parte della crescita.

In Qatar le condizioni sono diverse rispetto all’Australia. Il caldo si fa sentire, ma l’aria più secca cambia le sensazioni in campo. Proprio su questi dettagli si concentra il lavoro del team, che sta intervenendo con piccoli aggiustamenti tecnici e tattici. Niente rivoluzioni, ma correzioni mirate che richiedono tempo per essere assimilate.

Intanto cresce l’attesa per un possibile nuovo confronto con Carlos Alcaraz. I due dominano la scena e a Doha tornano dalla stessa parte del tabellone mediatico, anche se Sinner mantiene un profilo basso: «Voglio solo giocare un buon tennis». Lo spagnolo resta in testa al ranking Atp con un margine importante e inizierà il suo torneo contro Arthur Rinderknech.

L’esordio di Sinner è fissato per oggi, lunedì 16 febbraio, non prima delle 17.30 italiane sul campo centrale del Khalifa International Tennis & Squash Complex. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, con streaming disponibile su Sky Go e NOW per gli abbonati.