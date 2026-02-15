Sinner torna a Doha, esordio contro Machac

Il numero uno italiano Jannik Sinner torna in campo a Doha dopo la semifinale persa agli Australian Open. Al debutto sfida il ceco Machac, già battuto nei due precedenti.

Jannik Sinner riparte dal Qatar. Lunedì 16 febbraio prende il via l’Atp 500 di Doha e per l’azzurro coincide con il ritorno in campo dopo la sconfitta in semifinale agli Australian Open contro Novak Djokovic.

Il primo avversario sarà il ceco Tomas Machac, numero 31 del ranking mondiale. I due si sono già incrociati in due occasioni e in entrambe ha avuto la meglio Sinner: agli ottavi del Masters 1000 di Miami 2023 e nella semifinale di Shanghai 2024, sempre in due set.

Il tabellone offre possibili sfide impegnative già nei turni successivi. Negli ottavi potrebbe esserci l’australiano Alexei Popyrin, mentre ai quarti uno tra Jakub Mensik e il cinese Zhang. In semifinale si profilano nomi come Alexander Bublik, Arthur Fils o Jiri Lehecka.

L’eventuale finale vedrebbe l’azzurro opposto a uno tra Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev o Andrej Rublev, in un torneo che si presenta subito competitivo.

Dopo Melbourne, Sinner ha parlato del momento che sta attraversando: ha spiegato di essere al lavoro su diversi aspetti del suo gioco, tra tecnica, tattica e tenuta mentale. A 24 anni, ha ribadito di voler continuare a crescere senza lasciarsi condizionare dai risultati, anche dopo una sconfitta in uno Slam contro Djokovic.