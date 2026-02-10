Milano Cortina 2026, il programma di oggi: curling, short track e tutte le gare degli azzurri

Quarto giorno ai Giochi di Milano Cortina 2026. Martedì 10 febbraio il programma è fitto: curling, short track, sci nordico e alpino, con molti azzurri in gara e alcune finali che assegnano medaglie.

La giornata olimpica di martedì 10 febbraio si apre presto con le prove di slittino e combinata nordica. Fin dal mattino sono impegnati atleti italiani in diverse discipline, dallo sci di fondo allo short track, passando per sci alpino e freestyle.

Tra gli appuntamenti più attesi c’è il curling doppio misto, con Stefania Constantini e Amos Mosaner impegnati nella finale per il bronzo nel primo pomeriggio. In serata è prevista anche la finale per l’oro della stessa specialità.

Lo short track concentra molte gare decisive nell’arco di poche ore. Batterie individuali sui 500 e 1000 metri e, soprattutto, la staffetta mista, con quarti di finale, semifinali e finali tutte in programma prima delle 13.30. Arianna Fontana guida una squadra che punta a salire sul podio.

Spazio anche allo sci di fondo con le sprint a tecnica classica, dalle qualificazioni fino alle finali maschili e femminili. Nel biathlon va in scena la 20 km individuale maschile, con quattro italiani al via.

Nel pomeriggio riflettori puntati sulla combinata a squadre femminile di sci alpino, che si chiude con lo slalom, e sulle gare di skeleton e slittino. In serata arrivano altri eventi di richiamo, dal pattinaggio di figura maschile con lo short program alla gara a squadre mista di salto con gli sci.

Il programma include anche numerose partite del torneo femminile di hockey su ghiaccio, tra cui la sfida dell’Italia contro la Germania nel tardo pomeriggio.

Le competizioni dei Giochi sono trasmesse in diretta tv sui canali Rai. La copertura in streaming è disponibile su RaiPlay e, per gli abbonati, su piattaforme come Eurosport, Discovery+, HBO Max, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.