Rigore in Napoli Roma, fallo di Rrahmani su Wesley e decisione confermata dal Var

Rigore al Maradona tra Napoli e Roma: episodio discusso al 68’ con intervento di Rrahmani su Wesley. L’arbitro assegna il penalty, confermato dal Var. Malen segna e riporta avanti la squadra.

Momento chiave al 68’ della sfida tra Napoli e Roma allo stadio Maradona, valida per la 25ª giornata di Serie A. L’arbitro Colombo indica il dischetto dopo un contatto in area che scatena proteste tra i giocatori.

L’azione nasce da una giocata a centrocampo: Malen recupera il pallone e lancia Wesley sulla corsia sinistra. L’esterno accelera, entra in area e si trova davanti Rrahmani. Nel tentativo di fermarlo, il difensore interviene in modo deciso e colpisce la caviglia sinistra dell’avversario.

Colombo, posizionato a pochi metri, valuta subito l’episodio come fallo e assegna il calcio di rigore. Il Var interviene per un controllo sulle posizioni iniziali e sulla dinamica, confermando la decisione presa in campo.

Dal dischetto si presenta Malen, che realizza senza esitazioni e firma la sua doppietta personale, riportando avanti la squadra guidata da Gasperini.

