Rigore tolto dal Var in Atalanta Napoli, proteste per il contatto Hojlund Hien

Antonio Conte protesta per un rigore prima concesso e poi tolto in Atalanta-Napoli, dopo revisione Var per un contatto tra Hojlund e Hien al 42', episodio che accende il primo tempo e cambia l’inerzia della gara.

