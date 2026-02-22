Rigore tolto dal Var in Atalanta Napoli, proteste per il contatto Hojlund Hien
Antonio Conte protesta per un rigore prima concesso e poi tolto in Atalanta-Napoli, dopo revisione Var per un contatto tra Hojlund e Hien al 42', episodio che accende il primo tempo e cambia l’inerzia della gara.
Partita agitata alla New Balance Arena nella sfida tra Atalanta e Napoli, valida per la 26ª giornata. Nel primo tempo l’episodio più discusso coinvolge Hojlund e Hien: l’arbitro Chiffi indica il dischetto, poi cambia decisione dopo il controllo al Var, scatenando le proteste della panchina azzurra.
L’azione nasce al 42’. L’attaccante danese riceve palla al limite e si lancia verso la porta, cercando spazio in area. Hien gli si oppone frontalmente e i due finiscono a contatto con le ginocchia. Hojlund cade e il direttore di gara assegna inizialmente il rigore, mentre i giocatori dell’Atalanta contestano subito.
Dalla revisione emerge una dinamica diversa: è l’attaccante ad andare verso la gamba del difensore. Per Chiffi il contatto non basta per il penalty. Il fischio viene quindi annullato e l’ammonizione a Hien resta l’unico provvedimento, tra le proteste di Conte a bordo campo.
Qualche minuto prima, al 22’, un’altra decisione aveva fatto discutere meno. Il Napoli era andato in rete con un’azione in profondità, ma l’arbitro aveva fermato tutto per fuorigioco. Le immagini confermano la posizione irregolare dell’attaccante, partito oltre la linea difensiva bergamasca.