Francesco Mazzoleni, il ciclista 18enne morto in un incidente a Barzana

Il ciclismo italiano perde un giovane atleta di 18 anni, travolto da un’auto mentre si allenava in provincia di Bergamo. Inutili i soccorsi arrivati sul posto.

Una domenica segnata dal dolore a Barzana, nel Bergamasco, dove ha perso la vita Francesco Mazzoleni, promessa del ciclismo locale. Il ragazzo, 18 anni, stava pedalando lungo la strada provinciale 175 quando è stato investito da un’auto intorno alle 14:30.

I soccorsi sono arrivati rapidamente: sul posto la Polizia Stradale di Bergamo, un’auto medica e un’ambulanza della Croce Blu di Almenno San Salvatore. Nonostante i tentativi di rianimazione, le condizioni del giovane sono apparse subito gravissime e ogni intervento si è rivelato inutile.

Nato l’8 marzo 2007, Mazzoleni aveva appena iniziato il percorso nella categoria Under 23. Correva con il Team Goodshop Yoyogurt, con cui stava costruendo i primi passi verso una carriera che sognava fin da bambino.

Il team ha ricordato il giovane atleta con un messaggio carico di emozione, parlando di una perdita improvvisa e difficile da accettare. «È una domenica molto triste per noi. Ci lascia troppo presto il nostro Francesco. Porteremo sempre con noi il tuo sorriso e la tua grinta», si legge nella nota diffusa dalla società.

Al dolore si è unito anche il Comitato Regionale Piemonte della Federazione Ciclistica Italiana. Il presidente Massimo Rosso ha espresso vicinanza alla famiglia e alla squadra, ricordando il talento e la passione di un ragazzo che viveva la bicicletta con entusiasmo e dedizione.