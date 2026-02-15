Incidente a Barzana, 18enne muore travolto da un'auto in bicicletta

Un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato travolto da un’auto mentre percorreva in bicicletta una strada provinciale nel Bergamasco. L’impatto è stato violentissimo, inutili i tentativi di soccorso.

Tragedia nel primo pomeriggio di domenica 15 febbraio lungo la provinciale 175, nel territorio di Barzana, in provincia di Bergamo. Un ragazzo di 18 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane e il veicolo procedevano su corsie opposte quando si è verificato lo scontro. L’urto è stato estremamente violento: il ragazzo è stato sbalzato a diversi metri di distanza e la bicicletta si è spezzata.

Leggi anche: Tragico incidente a Milano: Muore giovane canadese travolto da auto in viale Umbria

Immediato l’intervento dei soccorsi del 118, arrivati sul posto con ambulanza e automedica della Croce Blu di Almenno San Salvatore. Nonostante la rapidità dei soccorsi, per il diciottenne non c’è stato nulla da fare.

La strada è rimasta chiusa per circa quattro ore per consentire i rilievi e la gestione dell’emergenza. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri di Villa d’Almè, la polizia stradale di Bergamo e la polizia locale, impegnati negli accertamenti per chiarire la dinamica dello schianto.