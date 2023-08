Tragico incidente a Milano: Muore giovane canadese travolto da auto in viale Umbria

Una tragedia ha colpito Milano, dove un giovane canadese di 18 anni è morto all'ospedale Niguarda, dove era ricoverato dopo essere stato travolto da un'auto mentre passeggiava sul marciapiede di viale Umbria insieme ai suoi genitori. La vettura che lo ha investito si era scontrata con un'altra auto prima di colpire il ragazzo, schiacciandolo contro un palo. Anche il padre e la madre del giovane, sotto shock, erano stati portati in ospedale.

Le ferite riportate dal ragazzo canadese erano troppo gravi e nonostante i tentativi dei chirurghi di salvarlo, non è stato possibile evitare il tragico epilogo. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli inquirenti. L'18enne passeggiava con i suoi genitori quando è stato improvvisamente travolto da un'auto e schiacciato contro un palo, in viale Umbria angolo via Colletta a Milano.

L'incidente è stato causato da un violento scontro tra due automobili in un incrocio. Uno dei veicoli, dopo l'impatto, ha perso il controllo ed è finito sul marciapiede, centrando il giovane pedone e intrappolandolo tra il palo e il muso dell'Audi Rs7. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare il giovane. I genitori, testimoni di questa scena terrificante, hanno accusato un malore a causa della paura e del dolore e sono stati anch'essi portati in ospedale per accertamenti.

La dinamica precisa dell'incidente è ancora in fase di investigazione, ma sembra che l'Audi e la Renault, provenienti da viale Umbria e via Colletta, si siano scontrate in un incrocio regolato da semaforo. Si ipotizza che l'Audi avesse la precedenza, ma bisognerà chiarire quale delle due auto abbia effettivamente passato il rosso. Le autorità locali hanno avuto notizia dell'incidente intorno alle 13:30 di martedì 1 agosto e sono intervenute prontamente sul luogo dell'incidente per avviare le indagini.

