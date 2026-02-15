Emanuele Grecuccio morto a 33 anni dopo febbre alta e ricovero d'urgenza

Emanuele Grecuccio, 33 anni, è morto dopo un malore improvviso causato da una febbre alta. Ricoverato d’urgenza a Lecce, le sue condizioni si sono aggravate in poche ore. Indagini in corso sulle cause.

Un malore improvviso ha spezzato la vita di Emanuele Grecuccio, 33 anni, nella notte tra sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026. Il giovane, molto conosciuto a Salve, nel Salento, è stato colpito da una febbre molto alta che ha reso necessario il trasferimento immediato in ospedale.

Arrivato al “Vito Fazzi” di Lecce in condizioni già critiche, è stato preso in carico dai medici che hanno tentato di stabilizzarlo. Il quadro clinico, però, è peggiorato rapidamente fino al decesso, avvenuto poco dopo il ricovero.

Le cause della morte restano da chiarire. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di una infezione virale, ma saranno gli accertamenti medico-legali a definire con precisione cosa abbia provocato il collasso improvviso.

La notizia si è diffusa rapidamente nel paese, lasciando sgomento tra amici e conoscenti. Grecuccio era noto per il suo impegno nel volontariato, un aspetto che lo aveva reso una figura molto apprezzata nella comunità locale.