Negativa e vaccinata : Maria muore dopo il ricovero, aveva solo febbre

delle linee die mal di gola; era risultataal coronavirus in fase di triage,portato a termine anche l'intero ciclo vaccinale anti-Covid e soprattutto nonprecedenti malesseri”. La ragazza è morta domenica scorsa all'ospedale Santadella Misericordia di Perugia, doveentrato appena 36 ore prima. Il Padre Gennaro ora chiede di capire cosa sia successo alla figlia. Secondo quanto riportato dal Corriere, la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo ai danni di ignoti e disposto l'autopsia sul corpo della ragazza.

L'ospedale ha anche avviato un indagine interna. Le condizioni di Maria, una volta arrivata in ospedale, sono apparse subito gravi, è stata intubata e ricoverata in terapia intensiva”. In una nota, la direzione dell'ospedale ha precisato che “nonostante la terapia intensiva garantita dai medici, la successiva il decorso clinico è stato così improvviso da portarla alla morte in meno di 48 ore". Per ora la famiglia non vuole accusare nessuno, hanno sporto denuncia w Con i carabinieri di Marsciano ha avviato una raccolta fondi (che finora ha raccolto oltre 1.400 euro) per sostenere le spese legali.

«Travolti da questa tragedia avvenuta in meno di due giorni - si legge nell'appello sulla piattaforma Eppela - i genitori di Maria vogliono solo chiarezza e non puntano il dito contro nessuno ma è chiaramente legittimo voler capire cosa abbia causato il morte della figlia: vogliono solo conoscere la verità e, se porta alla luce la responsabilità di qualcuno, chiedono giustizia”. Padre Gennaro ha rilanciato la richiesta dal suo profilo Facebook: “Consapevoli di aver intrapreso un percorso lungo, tortuoso e iter giudiziario gravoso... Ma voglio la verità per Maria... Non ti chiedo fiori ma di sostenere e contribuire con me alla causa, con una donazione gratuita e volontaria».

