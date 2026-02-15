Livigno pazza per Eileen Gu, tra striscioni e attesa per l'oro olimpico

Livigno si accende per Eileen Gu: la campionessa del freestyle conquista pubblico e tifosi tra striscioni, selfie e attesa per la finale del big air alle Olimpiadi Milano-Cortina.

A Livigno il nome che rimbalza ovunque è uno solo: Eileen Gu. La campionessa di freestyle, protagonista alle Olimpiadi di Milano-Cortina, ha catturato l’attenzione tra salti spettacolari e una presenza che non passa inosservata. Cartelli, sagome e messaggi compaiono tra le vie del paese, dove il suo volto è ormai familiare.

Ventidue anni, nata negli Stati Uniti ma in gara per la Cina, Gu ha già conquistato l’argento nello slopestyle. Fuori dalle piste è un volto globale: studia a Stanford, lavora nella moda e nel 2025 ha superato i 23 milioni di dollari di guadagni, risultando l’atleta più ricca dei Giochi invernali.

Tra turisti e appassionati, non mancano scene curiose: c’è chi gira con la sua immagine stampata e chi espone cartelli di incoraggiamento. Anche alcuni alberghi hanno scelto di sostenerla apertamente, affiancando il tifo per gli atleti italiani.

All’Hotel Croce Bianca, gestito dalla signora Manuela, l’entusiasmo ha coinvolto tutta la famiglia. L’attività è aperta dal 1980 e oggi vive da vicino l’atmosfera olimpica. “Arrivano persone da tutto il mondo, dagli Stati Uniti all’Asia. Viaggi lunghi, ma nessuno si lamenta”, racconta.

I figli, sedici e ventuno anni, hanno preso sul serio la passione per la campionessa: snowboard e freestyle li tengono già sulle piste, ma sugli spalti si fanno notare con striscioni dedicati a Gu. Frasi semplici e dirette: “We love you”, fino a un ironico “sposami”.

Per loro il fascino sta nello stile: “Ha qualcosa in più rispetto alle altre, anche se il livello è altissimo”, spiegano. Intanto si avvicina la finale del big air, dove Gu sfiderà le migliori, tra cui l’azzurra Flora Tabanelli.

Nel clima dello Snow Park, atleti e pubblico condividono la stessa energia. “Sono ragazzi normali, disponibili, pronti a fermarsi e parlare”, racconta ancora la famiglia. E mentre Livigno continua a tifare anche per gli italiani, cresce l’attesa per vedere se la stella del freestyle riuscirà a conquistare l’oro.