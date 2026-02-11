Eileen Gu, l'atleta più pagata delle olimpiadi tra sci, moda e social

A 23 anni Eileen Gu unisce medaglie olimpiche, passerelle e contratti con marchi di lusso. Studentessa a Stanford, è la sportiva più pagata dei Giochi 2026 e tra le atlete con i ricavi più alti al mondo.

A 23 anni Eileen Gu è molto più di una sciatrice freestyle. Ai Giochi invernali del 2026 è l’atleta con i guadagni più alti, capace di unire risultati sulla neve e una presenza costante nel mondo della moda e della pubblicità di lusso.

Nata nel 2003 da padre statunitense e madre cinese, è cresciuta tra due culture e oggi gareggia per la Cina. Studia alla Stanford University e alterna lezioni universitarie, allenamenti e impegni fuori dalle piste, costruendo un profilo raro nello sport internazionale.

Leggi anche: Una 'baby' milionaria alle Olimpiadi: chi è Eileen Gu, star del freestyle e atleta più pagata di Milano Cortina 2026

A Livigno, tra salti e passerelle, Eileen Gu è già uno dei volti simbolo dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026.

Sulla neve continua a collezionare podi. Il 9 febbraio a Livigno ha centrato l’argento nello slopestyle, confermandosi tra i nomi di riferimento del freestyle. In passato aveva già fatto la storia vincendo, in un’unica edizione dei Giochi invernali, tre medaglie in tre diverse specialità della disciplina.

Fuori dalle gare, il suo volto è legato ai grandi marchi del lusso. Ha sfilato per maison come Louis Vuitton, Gucci e Tiffany & Co., oltre a collaborare con brand come Porsche, IWC e Red Bull. Le passerelle si affiancano agli shooting e alle campagne internazionali, con un’agenda che va ben oltre il calendario sportivo.

Il seguito sui social rafforza il suo peso commerciale. Con oltre due milioni di follower, è tra le atlete più seguite online, un dato che incide direttamente sul valore dei contratti pubblicitari e sulla sua esposizione globale.

Nel 2025 i suoi ricavi hanno raggiunto i 23 milioni di dollari, più di 19 milioni di euro. Una cifra che la colloca non solo in cima alla classifica economica dei Giochi 2026, ma anche tra le sportive più pagate al mondo, subito dietro alcune stelle del tennis internazionale.