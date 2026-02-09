Una 'baby' milionaria alle Olimpiadi: chi è Eileen Gu, star del freestyle e atleta più pagata di Milano Cortina 2026

A Livigno, tra salti e passerelle, Eileen Gu è già uno dei volti simbolo dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026. Freestyle, sponsor milionari e una storia personale che unisce Stati Uniti e Cina.

Sul tracciato del Mottolino di Livigno, lunedì 9 febbraio, il pubblico ha assistito a una prova di grande livello nello slopestyle. A brillare è stata Eileen Gu, che ha chiuso con un argento capace di accendere i riflettori su una delle atlete più attese dei Giochi invernali italiani.

Gu compete per la Cina, ma la sua storia parte dagli Stati Uniti. È nata a San Francisco il 3 settembre 2003, da padre americano e madre cinese. I primi passi agonistici li ha mossi sotto la bandiera statunitense, prima di ottenere la cittadinanza cinese e scegliere di rappresentare Pechino nelle competizioni internazionali.

La sua carriera sportiva corre veloce, così come quella fuori dalla neve. A soli 23 anni è l’atleta con i guadagni più alti dell’intera rassegna olimpica. Nel 2025 i suoi introiti hanno toccato quota 23 milioni di dollari, un dato che la colloca tra le sportive più pagate al mondo, alle spalle solo di alcune stelle del tennis.

In pista incanta per tecnica e fluidità, ma Eileen Gu è diventata un volto noto anche lontano dagli impianti. Quando non gareggia, sfila sulle passerelle e presta il volto a marchi di alta moda. Tra i suoi sponsor figura anche Louis Vuitton, simbolo di un’immagine che unisce sport e lusso.

Il grande pubblico l’aveva già conosciuta ai Giochi invernali di Pechino, dove aveva scritto una pagina di storia dello sci freestyle. In quella edizione è stata l’unica atleta capace di conquistare tre medaglie in tre discipline diverse: oro nel big air e nell’halfpipe, argento nello slopestyle.

Oggi conta oltre due milioni di follower sui social e richieste continue da parte dei brand internazionali. Nel frattempo ha trovato spazio anche per lo studio, frequentando l’università di Stanford. Un percorso che la rende una delle figure più complete e riconoscibili dello sport olimpico contemporaneo.