Maria Elena Boschi, nuova relazione con l'avvocato Roberto Vaccarella
Maria Elena Boschi torna al centro del gossip per una nuova relazione. Dopo la rottura con Giulio Berruti, l’ex ministra è stata fotografata a cena con l’avvocato romano Roberto Vaccarella tra sorrisi e gesti affettuosi.
Dopo cinque anni insieme a Giulio Berruti, Maria Elena Boschi ha voltato pagina. Accanto a lei ora c’è Roberto Vaccarella, avvocato romano con cui sembra aver ritrovato serenità e leggerezza.
Alcuni scatti diffusi nelle ultime ore mostrano la coppia durante una cena tra amici. Seduti uno accanto all’altra, i due appaiono complici, tra sorrisi e confidenze. A un certo punto, gli sguardi si incrociano e arriva anche un bacio, segno di un’intesa ormai evidente.
Chi frequenta l’ex ministra racconta di un periodo positivo: Boschi viene descritta come rilassata, di buon umore, spesso pronta a scherzare. Un cambiamento netto rispetto agli ultimi tempi della relazione con Berruti.
La serata si è conclusa con un’immagine dal sapore quotidiano: i due hanno lasciato il ristorante insieme, salendo su uno scooter per attraversare la città. Roma fa da sfondo a una scena semplice, quasi adolescenziale, mentre rientrano verso casa di lei.
Tra le persone a loro vicine si parla di un legame sempre più solido. Capalbio viene indicata come il luogo dove si sono incontrati per la prima volta, diventato nel tempo un punto di riferimento per la coppia.