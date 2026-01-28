Maria Elena Boschi, compleanno a Roma con Roberto Vaccarella: cena romantica e nuova storia

Maria Elena Boschi festeggia i 45 anni a Roma con il nuovo compagno Roberto Vaccarella. Cena romantica, baci in strada e rientro insieme a casa di lui: la relazione con l’avvocato romano va avanti da circa cinque mesi.

Compleanno speciale per Maria Elena Boschi, che ha scelto una serata a due per celebrare i suoi 45 anni. Al suo fianco c’era il nuovo compagno, l’avvocato romano Roberto Vaccarella, con cui la relazione prosegue da alcuni mesi.

I due sono stati visti insieme a Roma poco prima di entrare al ristorante dove hanno trascorso la serata. L’ex ministra ha raggiunto Vaccarella nella sua abitazione ai Parioli, è rimasta lì per un breve periodo e poi è uscita con lui, diretti verso la cena.

Prima di allontanarsi, la coppia si è scambiata baci e abbracci in strada, mostrando un’intesa evidente. Poi sono saliti su un motorino e hanno raggiunto il locale scelto per festeggiare.

La frequentazione tra Boschi e Roberto Vaccarella sarebbe iniziata circa cinque mesi fa, dopo la fine della lunga relazione della politica con Giulio Berruti. Da allora i due si vedono con continuità, cercando però di tenere la storia lontana dai riflettori.

Spesso trascorrono i fine settimana a Capalbio, dove l’avvocato possiede una casa. In pubblico si sono mostrati di rado, limitandosi a poche apparizioni in occasioni sociali.

Vaccarella è un professionista noto nella Capitale ed è padre di tre figli ormai grandi. Il suo profilo riservato e distante dal mondo dello spettacolo segna una differenza netta rispetto alla precedente relazione dell’esponente di Italia Viva.

Dopo un periodo personale difficile seguito alla rottura con Berruti, Boschi ha quindi ritrovato serenità accanto al nuovo compagno, con cui ha scelto di condividere anche una ricorrenza importante come il compleanno.