Matteo Trullu vince The Voice Kids, successo per Antonella Clerici e Rai 1

Matteo Trullu, 13 anni, vince la quarta edizione di The Voice Kids con una performance energica che conquista pubblico e coach. Il programma cresce negli ascolti e si prepara al nuovo spin-off dedicato alle famiglie.

A soli 13 anni, Matteo Trullu si prende la scena del sabato sera televisivo. Il giovane talento di Decimomannu, in Sardegna, ha conquistato la quarta edizione di The Voice Kids con un’esibizione intensa e personale di “Maniac”, celebre brano legato al film Flashdance.

Chitarra al collo e un’attitudine da vero rocker, Trullu ha portato sul palco una versione energica e riconoscibile, capace di coinvolgere fin dalle prime note. La sua interpretazione ha convinto pubblico e giuria, guidata dal coach Nek, che lo ha accompagnato fino al traguardo finale.

La finale ha segnato anche un risultato importante per Antonella Clerici. Il passaggio del programma al sabato sera, inizialmente considerato una scelta rischiosa, ha premiato Rai 1 con ascolti solidi: oltre 3 milioni e 382mila spettatori e una quota di share del 23,4%, con un picco che ha superato il 36% durante la proclamazione del vincitore.

Parte del successo è legato anche al gruppo dei coach. Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt hanno dato ritmo e varietà al programma, alternando momenti leggeri a valutazioni più tecniche, mantenendo alta l’attenzione sul talento dei concorrenti più giovani.

L’esperienza di The Voice Kids prosegue ora con un nuovo progetto. Dal 6 marzo debutta The Voice Generations, uno spin-off che porterà sul palco squadre composte da persone legate tra loro, tra famiglie, amici e coppie, unendo storie diverse sotto il segno della musica.