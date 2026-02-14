The voice kids, stasera la finale su Rai 1
La finale di The Voice Kids va in onda stasera su Rai 1: sul palco i giovani talenti selezionati dai coach, tra esibizioni decisive e il voto del pubblico in studio insieme alla giuria di qualità.
Ultimo appuntamento per The Voice Kids, in onda sabato 14 febbraio alle 21.30 su Rai 1. Il talent dedicato ai cantanti tra i sette e i quattordici anni arriva alla serata decisiva, guidato da Antonella Clerici insieme ai coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt.
Dopo le audizioni al buio e la semifinale della scorsa settimana, ogni squadra si presenta con quattro concorrenti. I ragazzi saliranno sul palco per una prima esibizione, al termine della quale ciascun coach dovrà scegliere un solo talento da portare alla sfida finale.
Nell’ultima fase non saranno più i coach a decidere. Il vincitore verrà scelto dal pubblico presente in studio, chiamato a votare tramite telecomando, affiancato da una giuria di qualità composta da quattro volti del mondo musicale e dello spettacolo.
Ogni membro della giuria avrà a disposizione un unico voto da assegnare. La somma delle preferenze espresse dalla giuria e dal pubblico decreterà il vincitore della quarta edizione del programma.
La serata prevede esibizioni, ospiti e momenti di spettacolo, con i giovani concorrenti pronti a giocarsi il titolo davanti alle telecamere e al pubblico in sala.